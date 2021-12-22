▲ 【新冠藥物】彭博：FDA最快本周批准輝瑞及默沙東新冠口服藥

彭博引述消息人士透露，美國食品和藥物監督管理局（FDA）最早本周批准輝瑞（美：PFE）和默沙東（美：MRK）生產的新冠口服藥，標誌著療法很快將擴大至口服藥市場。三位知情人士指，FDA最早可能在周三宣布授權的消息，但最終計畫可能仍會有變。

消息指，FDA的授權可能包括限製藥物使用人群。食品藥品監督管理局諮詢委員會上個月勉強推薦使用默沙東的口服藥，其中一些委員提到藥物對孕婦的安全性擔憂。

輝瑞的Paxlovid和默克的Molnupiravir針對病毒檢測呈陽性的高風險人群，病患需在家中連續數天服藥。這些口服藥的推出將降低醫院負擔，因為預計冬季美國的感染人數將大幅上升。

美國政府已經訂購了1000萬個療程的輝瑞口服藥和約300萬個療程的默沙東口服藥，後者臨床研究表明效果不佳，可能存在風險。 在一項臨床試驗中，與服用安慰劑的患者相比，癥狀出現後三天內接受輝瑞藥物治療的患者住院情況減少了89%。參與這兩種藥物治療的實驗者無一死亡。

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