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【英國疫情】Omicron確診破1.5萬 聖誕前無新防疫措施

環球社會熱點 10:50 2021/12/22

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新冠肺炎Omicron變種病毒持續肆虐英國，當地確診人數屢創新高。英國政府公布最新確診數字，再次突破9萬宗，當中逾1.5萬宗為Omicron變種。首相約翰遜亦確認，聖誕節前不會再有新防疫措施。

【英國疫情】英超破紀錄增90確診 未取消聖誕快車賽程 【下一頁】

英國周二（21日）公布最新一日疫情，新增90,629人確診，較日前輕微回落。但Omicron變種確診卻大增15,363宗，累計已突破6萬宗。新冠死亡人數亦增加172人，與日前44人相比明顯增加，對比上周同期亦多22人。

雖然確診人數不斷上升，首相約翰遜（Boris Johnson）同日確認，英國在聖誕節前不會再收緊防疫。約翰遜表示，明白不少英格蘭家庭需要政府提供更多保證，讓他們安心繼續聖誕節的安排，但警告聖誕節後仍有可能會收緊防疫。

約翰遜承認，英國疫情現時因Omicron變種變得十分艱辛，但現階段關於Omicron變種的嚴重性﹑對重症入院機率的影響或是廣泛接種第3針疫苗的效果仍存在不確定因素，因此政府認為暫時無證據合理化在聖誕節前收緊防疫。約翰遜亦重申，希望英國民眾需要小心安排聖誕節活動。

英國民眾不滿約翰遜 球場響遍辱罵聲 【下一頁】

英國政府同日亦宣布，即日起接種疫苗人士與確診者密切接觸後，需要接受的自我隔離限制由10日減至7日，希望讓更多民眾能夠趕及聖誕前完結隔離。

不過，約翰遜的決定遭到多方反對。華威大學（University of Warwick）病毒學家羅倫斯楊（Lawrence Young）指出，政府的方案非常危險，民眾未來可能要面對更嚴格防措施，而且對國民保健服務（NHS）構成極大壓力。

工黨則指出，雖然聖誕節前不收緊防疫對英格蘭不少民眾而言是好消息，但約翰遜現時在保守黨內支持度下跌，即使有意祭出嚴格防疫限制亦難以獲得內閣支持。

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責任編輯：吳漢培

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