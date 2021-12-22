▲ 【MPF】港府擬放寬強積金投資中央政府及政策性銀行未評級債券 「香港是國家不可分離部分」

財庫局局長許正宇在網誌表示，計劃修改目前適用於規管強積金投資的法例，將中央政府及三家政策性銀行納入為「獲豁免當局」，令強積金可投資在未有評級的中央政府、國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行的債券。許正宇預計最快可於明年年中，經立法會完成修例及生效，會以循序漸進的方式放寬強積金投資限制，對未來納入內地其他政府機構的債券於豁免範圍內持開放態度。

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許正宇解釋，目前「獲豁免當局」包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行、或多邊國際機構，若不屬於「獲豁免當局」發行的債券，則必須在個別債券層面（而不是發行主體層面）獲得一定評級。

他續指，由於不是所有所有中央政府及政策性銀行發行的債券都有信貸評級，令強積金投資在相關債券的比例偏低，至9月底，相關投資只有26億元人民幣或0.27%，遠少於投資在內地商業機構發行債券的230億元人民幣或2.41%。

許正宇：MPF對特區政府、中央政府投資應有同類豁免

許正宇稱：

香港特區是國家不可分離的一部分，中央政府應與特區政府在規管強積金投資的相關法例中，同樣豁免於信貸評級的投資限制。

他又指，中央政府及內地政策性銀行債券具備派息、穩定及低風險的優勢，便利強積金投資正好讓制度有更多元及穩健的投資選項和回報，隨去年當局放寬強積金投資於A股，令強積金A股投資規模一年間增一倍至200多億元人民幣，相信這次便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券的舉措，將同樣受到市場的熱烈歡迎。

基金公會：強積金基準指標納入A股 新基準組合3年期回報更高，可見【下一頁】

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