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【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息

科技 11:14 2021/12/22

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Telegram正在開發將信息打格功能，直到收件人點擊信息，才顯示其內容。（Marvel官方Instagram、法新社資料照片）

最近Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）熱遍全球，不少人都會在通訊軟件談論相關內容。不過，相信仍有部分人還未入場觀看，但又害怕被朋友劇透，即時通訊軟件Telegram的新功能相信就能幫到害怕遭劇透的你！近日，有網民發現，Telegram正在開發將信息打格功能，直到收件人點擊信息，才顯示其內容。

【WhatsApp】WhatsApp自動刪除訊息功能更新　推出兩個新預設時限

有網民於Reddit上，發布有關Telegram新功能的影片。該影片顯示，用戶可以在發送信息前，先選擇文字並將其標記為劇透（Spoiler），將信息打格。收件人單擊像素化的信息後，才會顯示其真實內容，有助隱藏劇透、驚喜或潛在的敏感內容。

該功能目前仍在測試階段，尚不清楚該功能是否也適用於群組對話和媒體（如照片和影片），但相信該將會在不久的將來發布。

【Telegram】Telegram向公開頻道推出廣告服務　強調不會追蹤用戶數據

【全球死機】Facebook服務死機　Telegram、Signal用戶數一夜暴增

責任編輯：文睿

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