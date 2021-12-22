【港股市況】恒生指數午後反覆靠穩　阿里巴巴曾倒跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場對疫情拖累復甦憂慮紓緩，道指隔晚升560點，港股承接高開近250點。恒生指數開報23221點，升249點，早段曾升近300點，其後升幅逐步收窄，恒生指數半日升75點，報23047點，成交542億元。恒生科技指數升0.8%，報5655點。阿里巴巴 （09988） 曾倒跌，半日升0.4%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾6%；體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾4%；內房逆市下挫。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：36】超凡網絡 （08121） 午後跌近25%，低見0.17元，涉8宗成交或1.8萬元。

【14：25】金鋁國際 （02068） 抽上升近9%，高見2.96元，成交8503萬元。

【14：23】大市午後窄幅上落，一度再回落至23000點以下水平，低見22979點，恒指最新升約60點，報23032點；科指升0.9%，報5665點。

【13：34】港股升幅再擴至約100點；科指升1.3%。

【13：26】快手 （01024） 高開低走，股價倒跌0.7%。其他科技股亦升幅收窄，網易 （09999） 升逾2%；百度 （09888） 、京東 （09618） 升逾1%；嗶哩嗶哩 （09626） 升半成。

【13：10】恒指升約35點，於23000點關口爭持。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後再轉跌近0.2%。另外，騰訊 （00700） 升不足0.1%；美團 （03690） 升0.8%。

【13：00】恒指午後初段升約60點，報23030點；科升0.7%，報5650點。

【12：00】恒生指數半日升75點，報23047點，成交542億元。恒生科技指數升0.8%，報5655點。阿里巴巴 （09988） 曾倒跌，半日升0.4%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾6%；體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾4%；內房逆市下挫。

【11：50】【異動股】Nike上季大中華銷售跌兩成 國貨體育用品股造好、李寧安踏齊升約半成

【11：49】油價反彈3%，中海油 （00883） 升逾1%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升0.6%。

【11：39】恒指中午收市前升約125點，報23095點；科指升1.1%，報5674點。

【11：39】【澳門新場】新濠影滙第二期引入澳門首間W酒店 預計2022年12月啟用（圖集）

【11：39】信達生物 （01801） 逆市跌逾4%，低見49.9元。

【11：30】上證半日微升0.01%；深證升0.7%；創業板指升0.6%。

【11：27】中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、世茂 （00813） 跌逾2%；潤地 （01109） 、融創 （01918） 、佳兆業 （01638） 跌逾1%；恒大 （03333） 跌逾3%。

【11：14】阿里巴巴 （09988） 最新回升近1.5%，報115.5元。

【11：04】恒指升幅進一步收窄至約70點，報23402點；科指升0.8%，報5659點。

【10：53】阿里巴巴 （09988） 轉跌近0.2%，低見113.6元，今早曾升半成高見119.9元。

【阿里巴巴9988】阿里雲傳被暫停作為工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位

【10：51】火岩控股 （01909） 升幅擴大至近六成，高見1.37元，成交5317萬元。

【10：51】大市升幅收窄至約100點，恒指升110點，報23081點；科指升1.1%，報5676點。

【10：49】山東墨龍 （00568） 升13%，高見5.55元。山東墨龍此前公布，全資子公司壽光懋隆恢復生產。

【10：49】【港股市況】恒生指數早段升逾百點 阿里巴巴、美團升2%（不斷更新）

【10：46】本地銀行股普遍逆市偏軟，滙豐 （00005） 股價跌0.1%；恒生 （00011） 跌近0.1%；東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 跌0.4%；至於渣打 （02888） 則升1%。

【10：39】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾3%。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾2%；澳博 （00880） 升逾3%；新濠 （00200） 升半成。

【10：28】兌吧 （01753） 全資附屬杭州兌吧網絡科技於近期與中國銀聯股份就開發軟件解決方案簽訂採購協議，杭州兌吧將為中國銀聯提供用戶運營SaaS服務，兌吧股價升14%，高見1.4元。

【10：23】藥明生物 （2269） 逆市跌逾3%，低見85.9元。

【10：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 暫無升跌。

【10：14】【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購 國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）

【09：59】火岩控股 （01909） 升幅擴大至四成，高見1.23元，成交2371.6萬元。

【09：50】比特幣回升至49000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 跌逾3%；美圖 （01357） 跌0.6%。

【09：48】電力股逆市向下，潤電 （00836） 跌逾1%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 跌0.2%。華能國電 （00902） 跌0.4%；華電國際 （01071） 跌逾1%。

【09：47】火岩控股 （01909） 股價反彈逾兩成，報1.07元升近26%。火岩控股公布獲控股股東、主席兼非執行董事張岩知會，由他持有的薩弗隆國際昨天斥約162.8萬元在公開市場購入200萬股，每股平均購買價約0.8141元。

【09：46】大市早段升幅收窄至約175點，報23147點；科指升1.7%，報5707點。

【09：43】內房股逆市偏軟，中海外 （00688） 跌0.7%；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌1%；雅居樂 （03383） 跌0.2%；恒大 （03333） 跌0.7%；融創 （01918） 跌逾3%。

【09：42】安踏 （02020） 股價升逾3%，高見114.3元。另外，李寧 （2331） 升4%；特步 （01368） 升逾2%。

【09：38】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升逾4%；吉利 （00175） 升逾2%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升逾1%。另外，理想汽車 （02015） 升逾3%；小鵬汽車 （09868） 升逾7%。

【09：36】世茂服務 （00873） 回覆上交所指，轉讓物業管理業務資產交易不涉及通過轉移優質資產向關聯方輸送利益，不存在損害上市公司利益和中小股東合法權益的情形，惟股價逆市偏軟跌0.7%。

【內房危機】收購同系物管業務惹上交所質詢 世茂服務：不涉輸送利益

【09：34】滔博 （06110） 股價逆市跌2%，早段低見8.33元。滔搏第三季度零售及批發業務之總銷售金額按年跌20%至30%。

【內需股】滔搏第三季零售及批發業務銷售額按年跌兩至三成

【09：32】【長汽2333】長汽據報為自動駕駛部門集資10億人幣 股價高開近2%

【09：31】金匯教育 （08160） 、超凡網絡 （08121） 兩股復牌，平開暫無成交。

【名廚幟哥】金滙教育：執董張力強涉洗錢等罪被捕後已獲准保釋 金滙教育、超凡網絡周三復牌

【09：27】電動跑車概念股力世紀 （00860） 遭長和系創辦人李嘉誠及其紅顏知己周凱旋減持，力世紀股價逆市跌1%。

【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元 此前雅居樂、信德將力世紀持股換馬

【09：24】科技股造好，京東 （09618） 、百度 （09888） 升半成；網易 （09999） 升逾4%；快手 （01024） 升逾3%；嗶哩嗶哩 （09626） 反彈7%。

【元宇宙】百度推出首個國產元宇宙「希壤」 開放定向內測、用戶憑碼可入超前體驗 產品下周一正式發布

【09：21】恒生指數開報23221點，升249點。恒生科技指數升2.1%，報5729點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；騰訊 （00700） 升2%；美團 （03690） 升逾1%。

【09：13】期指開報23219點，升310點或1.4%。

【09：00】恒指黑期升約216點，報23203點；道指期貨升2點，報35495點。

【08：45】富智康擬分拆印度電子製造服務供應商BFIH於印度上市 擬派特別現金股息

【07：45】【新股IPO】百心安2185下限21.25元定價 超額認購0.5倍一手中籤率85%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報23257點，升286點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.8元，較港收市價高0.35元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報451.96元，較港收市價高11.16元或2.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.91元，較港收市價高6.01元或5.3%。

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【07：30】美國總統拜登稱絕對不會重新實施全面封鎖措施 ； 市場對疫情拖累復甦的憂慮紓緩，刺激美股上揚。道指收市飆560點，報35492點；納指升360點，報15341點；標指升81點，報4649點。

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責任編輯︰梁浩碩