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富智康擬分拆印度電子製造服務供應商BFIH於印度上市　擬派特別現金股息

股市 08:44 2021/12/22

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富智康擬分拆印度電子製造服務供應商BFIH於印度上市　擬派現金特別股息

富智康 （02038） 公布，建議將印度電子製造服務供應商BFIH分拆，並於當地孟買證交所及印度證交所獨立上市。富智康表示，已向聯交所提交申請並獲確認繼續進行。建議分拆預計將於2022年完成。

富智康表示，BFIH已就建議首次公開發售其權益股份向印度證券交易委員會、孟買證交所及印度證交所提交非正式招股書草稿，並將就其權益股份在孟買證交所及印度證交所上市申請原則性批准。

預計分拆涉及首次公開發售的方式提呈認購BFIH新股，及公司發售現有股權，合共佔BFIH經擴大已發行股本不超過25%。完成後，公司於BFIH的持股比例預計將減至不少於75%，因此BFIH將繼續為公司附屬公司，而公司將繼續於其綜合財務業績內綜合計入BFIH集團的財務業績。

富智康表示，擬將其根據建議分拆銷售現有權益股份而將收取的所得款項淨額，不少於40%用作向股東派付特別現金股息。其餘用於就公司的營運資金需求提供融資，及維持健康資本結構及充足現金以應付其持續營運所需、減輕無法預見的市場風險，以及撥付公司的資本承擔及其他投資，以便在機會出現時實現未來的業務增長和發展。

富智康表示，BFIH按EMS市場收入份額計，為印度最大電子製造服務供應商，BFIH於印度南部三個園區營運。BFIH集團為流動電話以及機械、電動車、電視、耳戴式裝置、 電訊及網絡產品以及資訊科技硬件的原設備製造商（OEM）提供EMS。此外，BFIH正建立為OEM（即其擁有品牌的客戶）提供「一站式解決方案」，包括一系列原設計製造（ODM）服務（包括產品設計及開發、零組件製造及採購、物流及售後服務）。

【盈喜】富智康預計年度轉虧為盈　毛利率、營利率按年改善

責任編輯︰梁浩碩

港股 富智康集團（02038） 分拆

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