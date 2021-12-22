▲ 美股第三季回購規模創紀錄、資本支出仍低於疫情前 蘋果、Alphabet、Meta共斥481億美元回購

美國企業第三季加快回購速度，至於投資支出則相形失色。標普道瓊斯指數公司發布的初步數據顯示，標普500指數成份股公司的回購規模較去年同期增長逾一倍，達2346億美元歷年新高；資本支出則增長21%至1890億美元，仍較疫情令經濟停擺前的2019年第四季低3%。

標普500成份股公司第三季回購和派息總額 達創紀錄3647億美元

其中，以蘋果（美︰AAPL）、谷歌母公司Alphabet（美︰GOOGL）及原名為Facebook的Meta（美︰FB）股票回購規模最高，合計回購481億美元股票。回購向來是企業其中一種向股東回報現金的方式，並助美股今年多次創紀錄。

標普道瓊斯指數的高級指數分析師Howard Silverblatt表示，現時借錢對企業來說成本不貴，原來預計企業會透過融資用於資本支出，惟預期並未達到，部分原因或與疫情有關，因消費者需求轉變，為企業帶來很多不確定性，並使企業難以提前規劃。

Silverblatt表示，隨著消費者支出繼續增長，若需求很高，企業將不得不增加產量，這將迫使企業加大資本支出。

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責任編輯︰梁浩碩