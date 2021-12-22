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【ET財經早點1分鐘】恒指夜期挾高280點 拜登公布抗擊omicron計劃納指急升2.4%

股市 07:00 2021/12/22

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拜登發表講話，重申不會因為變種病毒omicron肆虐而封城。

市場憧憬維持經濟復甦步伐，刺激油價急升百分之5， 並發布抗擊omicron計劃：包括加快注射加強劑、分派5億個家用快速測試劑，以及立即派遣軍醫、護士及醫療專家，到個受嚴重影響的州份。

拜登指出，美國過去幾個月死於新冠肺炎的人，幾乎都是無接種疫苗。

另外，參議院1月份將到拜登的重建經濟計劃進行投票，市場預期拜登將繼續游說早前聲稱反對的民主黨參議員。

兩大利好刺激股市大反彈，道指急升560點，納指抽升百分之2.4 。

阿里美股高港5% 夜期挾高280點

受惠外圍股市反彈氣氛，阿里 （09988） 美股亦急升，相當於較港股收市價高百分之5.3， 撲120元關口。不過，資金動力一般，成交額僅20億美元。

騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR亦升近百分之3， 帶動夜期升280點，重上23000關。

李嘉誠周凱旋減持力世紀

電動跑車概念股力世紀遭長和系創辦人李嘉誠及周凱旋減持，聯交所披露，李嘉誠基金會在上周三場外沽售3億股力世紀，套現超過2億元。周凱旋則轉讓2億股，套現約1億元。

李嘉誠持股量由百分之9.1降至百分之4.9， 周凱旋持股量亦降至百分之4.9， 已低於必須披露水平。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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