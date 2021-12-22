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【開市9點半】中概股全綫挾高　外資入場？　小米12系列手機將登場撼蘋果

股市 06:45 2021/12/22

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小米 （01810） 董事長雷軍預告下周將發布「小米12｣ 系列，繼續走向高端化，雷軍亦指手機對標蘋果。小米昨日造好，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 領升下，科技股見反彈，分析認為，科技股正在築底階段，但整體氣氛仍弱，主因監管、經濟放慢、美國收水加速不利無盈利的科企、中概股消息拖累。

阿里巴巴美股急升，相當於收報119.92港元，較港收市價高5.3%，中概股亦急升，小鵬汽車美股升1成，愛奇藝升14%，嗶哩嗶哩升12%，富途證券亦升1成，市場觀望是否成為外資入場訊號，抑或是純粹急跌後的技術反彈。

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9. 【中概股風暴】美SEC：中國公司必須更具體披露風險　SPAC亦須加強披露

 

港股ADR及美股收市情況：

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