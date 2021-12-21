【美股焦點】Nikola支付10億　和解美證監會欺詐指控

▲ 【美股焦點】Nikola以9.8億與美國證監會達成和解 創始人涉欺詐及造假

歷經詐騙疑雲，創辦人離職等風波的電動貨車新貴Nikola（NKLA）同意支付1.25億美元（9.75億港元），就美國證監會（SEC）有關創辦人兼前行政總裁Trevor Milton涉嫌欺騙投資者的指控達成和解。

美國證監會執法部門主管Gurbir Grewal發聲明表示，Nikola應對Trevor Milton涉嫌誤導性陳述和其他欺詐行為負責，所有這些都錯誤地描繪了公司業務和技術的真實狀態，這種不當行為以及它對散戶投資者造成的傷害，值得有今天的和解所造成的補救措施。

今次和解中，Nikola並未承認有任何不當行為，同時亦不否認，Nikola聲明表示，正在尋求Trevor Milton就與監管調查相關的費用和損失進行補償，據提交的文件顯示，Trevor Milton和他的妻子仍然持有Nikola 4950萬股股票，價值約4.58億美元。

此前Nikola被指控在產品、技術進步和商業前景方面誤導投資者，從而對投資者進行欺詐，指控指，Trevor Milton涉嫌造假，涉及氫燃料電池和電動卡車宣傳造假、炒高股價、吸引投資人跳入後轉售獲利等指控。種種指控下，他於2020年9月辭去了行政總裁一職。

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編輯：曾樂詩