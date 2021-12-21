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【芯片短缺】Micron料第二財季收入及盈利超市場預期　股價早段抽升近一成

股市 22:53 2021/12/21

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半導體製造商Micron預測，公司第二財季收入及盈利將超越華爾街分析師預期。

半導體製造商Micron（美：MU）預測，公司第二財季收入及盈利將超越華爾街分析師預期，原因是市場對其內存芯片需求激增。Micron股價於美股早段抽升，截至本港時間晚上約11時，升逾9%，報89.62美元。

Micron解釋，疫情期間遠程辦公增加，加上來自5G智能手機升級及電動車需求刺激，內存芯片需求強勁，連同全球芯片短缺情況持續，使公司有更高的定價能力。

Micron預期，第二財季收入75億美元，每股盈利為1.95美元，兩者分別高於分析師所預期的72.7億美元及1.86美元。Micron昨公佈截至12月初的第一財季業績，期內收入按年升33%；非通用會計準則下的盈利為24.71億美元，較去年同期的8.97億美元大增175%。

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