【券商點睇】信達稱業績確定性高及股息可觀 煤炭板塊攻守兼備

信達證券發表報告指，當前煤炭板塊的估值遠未反映基本面景氣程度。低估值、高業績確定性及可觀的股息收益，使得煤炭板塊能夠「攻守兼備」，系統性重估行情剛剛開始。

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該行認為，中國能源消費彈性系數的周期性波動明顯，即能源消費量增速/實際GDP增速，目前處於改革開放以來第三輪周期的上行期，與前兩輪上行驅動因素不同，本輪能源消費彈性系數上行的驅動力更多來自於技術進步和居民生活水平提高，技術進步帶動新興高耗能產業與技術的快速發展，以及人均生活用電提升，或將使得本輪能源消費彈性系數抬升後更加穩健。

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對於煤炭行業，信達維持「看好」評級，並重點推薦三條主綫，一是在國內煤炭保供下，利好的動力煤上市公司；二是內生外延空間大的煉焦煤龍頭企業和國企改革與轉型升級的公司；三是國有煤炭集團提高資產證券化率帶來的外延式擴張潛力較大的個股。

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記者：林衛