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【海螺水泥914】布局新能源受政策鼓勵 海螺水泥資金優勢強

股樓投資 10:13 2021/12/22

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近期，市場較為關注傳統企業轉型升級的變化，民生證券梳理龍海螺水泥（00914）對節能減排、新能源領域的投資表現，可以看出海螺在新能源的布局明顯加快，也為碳減排、碳交易提前奠定優勢。

【同場加映】青姐話：為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

該行指出，布局新能源受政策鼓勵，有利降碳、節電，直接意義是降本、增強競爭力。去年海螺針對24條熟料產線分解爐擴容、28條熟料產線篦冷機技改，熟料平均標準煤耗下降3KG，此外正在試點推廣的技術還包括富氧燃燒等。另一方面，今年12月，廣西興安海螺18兆瓦光伏發電項目開工，以及海螺水泥簽訂鳳陽光伏產業園項目合作框架協議，規劃項目包括石英岩礦山和深加工、光伏玻璃生產、光伏組件、太陽能發電、淮河碼頭等。

【延伸閱讀】2022年部署：建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股，請按【見下頁

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公司在手現金充裕，首三季貨幣資金635億元人民幣，交易性金融資產263億元；一體化布局借助區位優勢，例如安徽鳳陽石英砂礦產豐富，公司工廠遍布全國，既有富風領域，又方便落地分布式光伏。此外，水泥同行一樣具有降碳需求，公司未來如有餘電外售渠道較多。該行提示重視基建產業鏈，皆因基建投資可望有效對沖明年，尤其第一季經濟的下行壓力；關注新舊能源轉換升級，投資綠電龍頭佔優。目前海螺水泥的估值低於歷史中值，維持「推薦」評級。

【同場加映】溫股知新：恒指未見底 收息股有計

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記者：林衛

建材水泥股 港股 板塊 海螺水泥（00914）

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