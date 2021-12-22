【物管股】物管政策鼓勵風向未變 擇機買入實力龍頭

平安證券稱，物管政策延續規範化、市場化導向，持續鼓勵生活性服務與智慧物業建設，推動行業中長期健康發展意圖未變。對於地產下行風險，物管獨立性提升有望形成對沖。一方面市拓能力提升弱化關聯房企交付貢獻，另一方面收入來源豐富進一步降低開發業務影響。極端假設下，商品房銷售下滑15%將導致物管預期收入下降5.3%，預期收入增速由30%降至23.2%，絕對增速仍維持較高水平，衝擊整體可控。

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回歸物管行業本源，存量屬性突出，可供管理規模在增量交付與存量滲透推動下，仍將延續增長。社區增值、城市服務等新增長日趨成熟，商管等優質細分賽道湧現，均有望為行業發展增添活力。格局方面，併購整合及綜合實力差異助力集中度持續提升，優質物企有望從中受益，成長性仍舊值得期待。

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展望2022年，該行重申政策鼓勵風向未變，地產受益政策轉暖、資金緩和築底企穩，物管估值壓制有望逐步緩解。基本面角度，行業可供管理規模穩步提升、新增長日臻成熟、優質細分賽道湧現，集中度提升趨勢下優秀物企份額擴張、快速成長仍舊值得期待。當前板塊估值跌至歷史低位，性價比持續凸顯，全年建議積極看待物管表現，擇機布局並耐心持股等待收益。行業分化加劇下，揀股須更為聚焦，建議關注綜合實力突出的物管龍頭，如碧桂園服務（06098）、保利物業（06049）、金科服務（09666）、新城悅服務（01755）、融創服務（01516）等。

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記者：林衛