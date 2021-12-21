  • 18°C
香港時間 : 20211221日 (二) 23:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】蘋果傳在印度試產iPhone 13 擬在印度生產最暢銷型號

股市 22:28 2021/12/21

分享：

【AAPL】蘋果傳在印度試產iPhone 13 計劃未來在印度生產大部分最暢銷手機型號

外電報道，蘋果（美：AAPL）已開始在印度清奈附近的富士康工廠試產iPhone 13，以提高在印度的iPhone製造能力，預計明年2月開始量產，用於國內市場和出口需求，而蘋果的最終目標是，計劃未來在印度生產其大部分最暢銷的手機型號。

報導指，計劃有助加強蘋果在印度市場的影響力並增加全球市場供應，現時蘋果在印度的iPhone產量約有20至30%用於出口，而蘋果在印度銷售的手機中有約70%為印度本地製造，因此，蘋果認為，提高印度產量將改善其在全球市場的供應。

目前，iPhone 11和12為蘋果在印度銷量最高的型號，兩者均由富士康生產，而在iPhone 13系列中，iPhone 13在印度銷量最高，超越iPhone 13 Pro和 iPhone 13 Pro Max。故此，蘋果不打算在印度生產這兩款型號。
據估計，

相關報道：【iOS 16】蘋果iOS 16據報不再支援iPhone 6s　多個舊iPad型號也不再兼容

【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽

【反壟斷】蘋果反駁印度反壟斷機構指控 Google才是主導當地市場公司 蘋果份額太小

編輯：曾樂詩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 印度 iPhone

上一篇文章

【內房危機】收購同系物管業務惹上交所質詢　世茂服務：不涉輸送利益

下一篇文章

【CENTERFOLD】Playboy出版商推創作者社交平台　股價市前時段曾抽升逾半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股開市】拜登稱不會封城　道指高開331點　納指升逾1%（不斷更新）
【美股開市】拜登稱不會封城　道指高開331點　納指升逾1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港2%　夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港2%　夜期收市倒跌1點（不斷更新）
港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？
港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？
【港股ADR+夜期】阿里美股終反彈　夜期重上23000關（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股終反彈　夜期重上23000關（不斷更新）
【中移動回A】中移動A股定價57.58元人民幣、較H股溢價約52%　集資最多560億
【中移動回A】中移動A股定價57.58元人民幣、較H股溢價約52%　集資最多560億
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款