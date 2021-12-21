【AAPL】蘋果傳在印度試產iPhone 13 擬在印度生產最暢銷型號

▲ 【AAPL】蘋果傳在印度試產iPhone 13 計劃未來在印度生產大部分最暢銷手機型號

外電報道，蘋果（美：AAPL）已開始在印度清奈附近的富士康工廠試產iPhone 13，以提高在印度的iPhone製造能力，預計明年2月開始量產，用於國內市場和出口需求，而蘋果的最終目標是，計劃未來在印度生產其大部分最暢銷的手機型號。

報導指，計劃有助加強蘋果在印度市場的影響力並增加全球市場供應，現時蘋果在印度的iPhone產量約有20至30%用於出口，而蘋果在印度銷售的手機中有約70%為印度本地製造，因此，蘋果認為，提高印度產量將改善其在全球市場的供應。

目前，iPhone 11和12為蘋果在印度銷量最高的型號，兩者均由富士康生產，而在iPhone 13系列中，iPhone 13在印度銷量最高，超越iPhone 13 Pro和 iPhone 13 Pro Max。故此，蘋果不打算在印度生產這兩款型號。

據估計，

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編輯：曾樂詩