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【內房危機】收購同系物管業務惹上交所質詢　世茂服務：不涉輸送利益

股市 22:31 2021/12/21

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世茂服務收購同系物管業務惹上交所質詢，公司回覆指不涉及方輸送利益。

世茂服務 （00873） 上周宣布以16.53億元，收購同系的上海世茂的物管服務業務、資產及負債，交易惹來上交所質詢。上海世茂（深：600823）回覆上交所指，轉讓物業管理業務資產交易並不涉及通過轉移優質資產向關聯方輸送利益，不存在損害上市公司利益和中小股東合法權益的情形，本次出售標的資產系公司實施業務調整、整合資源、深度聚焦優勢主業的重要舉措。

世茂服務上周宣布以16.53億元，收購上海世茂的物管服務業務、資產及負債，交易涉世茂物業管理及其他29間附屬公司，在管建築面積約465萬平方米，合約建築面積約1079萬平方米。其後，上海世茂接獲上交所問詢函，要求說明將物管業務相關公司、資產、負債和業務全部出售予關聯方的交易必要性，並說明是次交易是否有利公司的後續經營發展。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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A股 港股 物業管理股 收購 世茂服務（00873） 上海證券交易所

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