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【假日好去處】睇公主唔使入樂園 8位迪士尼公主及女王 親臨灣仔行時裝show

理財智慧 10:07 2021/12/22

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今個聖誕節目多羅羅，多區也舉行不少慶祝活動。其中灣仔利東街由即日起至2022年1月2日推出「Shine Like a Princess」迪士尼公主聖誕燈飾展覽，特別打造了一組以迪士尼公主為主題的3D幻彩裝置，配合12組公主華麗燈飾。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂


利東街於12月27日為上演《迪士尼公主盛大舞會》，6位迪士尼公主 - 《雪姑七友》白雪公主、《阿拉丁》茉莉公主、《美女與野獸》貝兒、《小魚仙》艾莉奧、《魔海奇緣》慕安娜及《魔髮奇緣》長髮公主樂佩，連同2位女王 -《魔雪奇緣》安娜女王及愛莎女王夥拍華特迪士尼公司官方授權的香港時裝品牌Sennet Frères盛裝赴會，各迪士尼公主粉絲萬勿錯過，現場感受公主及女王們的優雅氣質。

    點擊圖片放大
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想感受浪漫冬日的遊人，可參與利東街在12月18至27日、30至31日，及2022年1月1-2日加映飄雪活動，讓大家與摯愛或親朋好友漫步在雪花片片、閃亮動人的聖誕大街中，一同欣賞眼前如夢似幻的動人美景，是拍照打卡的好去處。

【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略，詳見【下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

利東街《迪士尼公主盛大舞會》

日期：2021月12月27日 (星期一)

時間：下午5時30分及7時30分 (共兩場)

地點：中庭

【創業故事】Slash創業家熱愛《奇先生妙小姐》 從英國THOIP買下版權 聖誕派送歡樂，詳見【下一頁

利東街「Shine Like a Princess」迪士尼公主聖誕燈飾展覽

日期：即日起至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上10時 (下午5時亮燈)

地點：沿利東街

【樓市熱話】港男欲買650萬樓結婚 惟孝順女友不想父親獨居 外父願出售400萬居屋換大單位 應否同住感兩難，詳見【下一頁

冬日浪漫飄雪匯演

日期：12月18至27、30至31日及2022年1月1至2日

時間：下午5時、6時及晚上7時

地點：中庭

 

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記者：陳詠妍

Disney 好去處 時裝服飾 燈飾

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