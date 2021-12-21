【3800】9億元勁掃保利協鑫　股價急彈9%　券商點睇？

▲ 【3800】9億掃保利協鑫 股價急彈9% 券商點睇？

保利協鑫能源 （03800） 股價急升9.4%，收報2.55元，成交9.4億元。內地券商西部證券指，聚焦多晶硅業務，顆粒硅技術實現穩產，給予保利協鑫2022年預測市盈率13倍PE估值，目標價4.45元，首之覆蓋予「買入」投資評級。

西部證券指，業務結構調整，多晶硅收入比例不斷上升。硅片多晶轉換單晶以及光伏電站補貼拖欠嚴重，拖累了公司發展。2018年起，公司連續3年虧損。公司啟動戰略調整，逐步出售電站，重新聚焦於光伏多晶硅料業務。

該行預計，2021年硅料供需依舊偏緊，價格仍將維持高位。由於硅料擴產具有較大的滯後性，硅料新增產能無法填補下游硅片產能擴張的缺口。預計21年硅料需求約56萬噸，有效產能57萬噸，整體處於供給偏緊態勢。 22年雖有多家企業在建產能投放，但大部分產能達產時間處於四季度前後，對明年供應並沒有太大貢獻，且不排除有受到雙控影響推後投產進度的可能性，預計22年整體仍處於偏緊態勢。

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硅烷法生產耗量大幅降低，具備成本優勢。目前生產 1 千克顆粒硅耗電僅 18 度，相較於西門子法 60 度/千克有顯著下降；水耗氫耗方面，FBR方法較西門子法降低 30%/42%。投資方面，顆粒硅每萬噸產能僅需要7億初始投資，相較西門子法可降低1.5億至2億元，具備成本優勢。

掌握顆粒硅量產技術，邁入萬噸級產能規模。公司未來規劃徐州 10 萬噸、樂山 10 萬噸以及包頭 30 萬噸顆粒硅產能。預計 21-22 年公司顆粒硅產能可達 3/26 萬噸，實現大幅提升。顆粒硅產能規模的擴大助力公司具備規模優勢，生產成本有望進一步降低，盈利能力有望逐步提升。

風險提示：政策風險，高負債比率相關風險

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