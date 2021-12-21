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【2022展望】高盛：標指明年看升12%　5大強勢股有2隻腳軟

股市 21:02 2021/12/21

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【2022展望】高盛料明年標普500升至5100點 潛在升幅12%、較今年升幅下跌

高盛（美：GS）對明年標普500升勢仍感樂觀。高盛分析師David Kostin預料，明年年底前，標普500指數會升至5100點，較目前標普500指數為4568點，潛在升幅有11.6%，預期增長主要由每股收益增長8%和穩定市盈率帶動，增長模式將與今年相似，由盈利推高市場至紀錄高位，但指數估值實際上在收縮。

5大股價支撐標普500過半回報 有2間料明年起增長減慢

標普500今年至今升幅達23%。其中多隻科技股狀態大勇。高盛報告表示，今年投資者的資金大部分集中在蘋果（美：AAPL） 、微軟（美：MSFT） 、英偉達（美：NVDA）、Tesla（美：TSLA）和Google（美：GOOGL）這5隻股價飆升的股票上，推動標普500上漲。然而，分析師指出今年標普500指數的5大主要飆升公司中，有2間預計明年開始增長會減慢，包括蘋果和Tesla。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

David Kostin表示，雖然大多數標普500指數成分股，在去年11月至今年4月起反彈，但近幾個月市場廣度收窄，高盛廣度指數在2021年4月，升到最高100 後，目前跌至接近16的歷史低點，代表股市的上漲只集中在少數個股。

高盛指出，由4月底到12月9日，標普500指數的回報有51%來自這5間公司，今年至今約25%的漲幅中有三分之一以上來自這五支股。

多集FAAMG未能入圍 蘋果為散戶最愛美股

另外，據研究機構萬達研究（Vanda Research）數據顯示，今年最獲散戶喜愛的美股頭10位依次為蘋果（美：AAPL）、超微半導體（美：AMD）、內地電動車蔚來（美：NIO）、（美：AMC）、Palantir（美：PLTR）、Verizon（美：VZ）、微軟（美：MSFT）、Tesla（美：TSLA）、Nvidia（美：NVDA）及阿里巴巴（美：BABA）。

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