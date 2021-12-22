【變種病毒】Moderna指接種第3針疫苗後　抗體水平大增37倍

Omicron變種病毒來勢洶洶，Moderna（MRNA）周一（20日）表示，接種其第3劑疫苗後，可使針對Omicron的中和抗體水平大增37倍。Moderna亦表示會繼續研究專門針對Omicron的疫苗，預計2022年初進入臨床試驗。

Moderna表示，該公司測試發現，相較於原有只打2劑疫苗，接種50微克加強劑量可使針對 Omicron的中和抗體水平增為37倍。若按種100微克加強劑量，可使中和抗體水平較原有的2 劑疫苗提升為83倍，但接種後產生的副作用會更頻繁。

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Moderna指出，本次測試涉及20名接種第三劑疫苗人士，該公司在接受測試者接種加強針的 29天後，對其抗體水平進行測量。

另外，Moderna也透露，目前正在研發專門針對 Omicron變種病毒的新冠疫苗，計畫明年初步入臨床試驗階段。

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責任編輯：黃苑筠