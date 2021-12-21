KOKO HILLS現樓單位曝光　三房單位廳房同向　一次過望晒山景同海景

由會德豐地產發展的藍田半山新盤KOKO HILLS現樓快將落成，發展商率先開放現樓單位予傳媒。4個現樓單位均位於KOKO HILLS第5座21樓，分別為A室、C室、D室及E室單位。

KOKO HILLS第5座21樓A室為三房間隔，實用面積770平方呎。單位入門玄關位，一側通住工人房。大廳以長方形開則，連接梗廚，廚房外連工作平台增強通風。單位大廳四正，方便擺放家具、組合櫃等，而露平採光亦充足，可望山巒及維港景致。兩個客房以方形開則，空間實用，而主人房則為套房設計，全屋睡房與客廳同向，皆可望山景、海景。屋內兩個廁所皆設浴缸。

KOKO HILLS第5座21樓A室（三房）

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另外，項目第5座21樓D室及E室，皆為兩房連開放式廚房間隔，實用面積分別465及459平方呎。單位為傳統實用兩房戶設計，開放式廚房位於長方形客飯廳一側，工作枱面呈曲尺形，並以短走廊連接客房、廁所及主人房，空間見使。兩個單位景觀皆以樓景及山景為主。

KOKO HILLS第5座21樓D室（兩房）

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而第5座21樓C室，為一房間隔，實用面積370平方呎。單位客飯廳設開放式廚房，另一邊以落地玻璃門連接露台。睡房為套房設計，特設L型大玻璃窗，增加室內採光及採景，景觀以山景為主。

KOKO HILLS第5座21樓C室（一房）

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