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哈利波特演員重回場景憶經典 20周年特輯預告片出爐

環球社會熱點 09:05 2021/12/22

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電影《哈利波特》陪伴不少人成長，串流影音服務HBO Max早前已宣布，邀請哈利波特原班人馬拍攝特備節目，慶祝電影上映20周年。HBO Max最近發布預告片，3位主角「哈利」、「榮恩」及「妙麗」分享當年拍攝感受。

哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年 【下一頁】

HBO Max周日（20日）在YouTube發布特備節目《重返霍格華茲》（Return to Hogwarts）的預告片，飾演「哈利」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）及「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson），與美國電影製作人Chris Columbus重聚，討論及重現電影系列的神奇場景及記憶。

此外，預告片更有演員重返經典地點的片段，例如愛瑪屈臣重返著名的倫敦國王車站9又4分3月台及霍格華茨的大廳，與已經長大的演員見面。

飾演「哈利」的丹尼爾域卡夫於預告片表示，很高興再與昔日演員再次見面，並感慨地表示若沒有哈利波特，便不會成為現在的自己。

正式預告片

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凱特聖誕送過咩禮物 搞到哈里好尷尬 【下一頁】

愛瑪屈臣亦指，感覺時間沒有過去，但事實上已經很多年。她續指，當生命遇到難關，哈利波特的某些元素總會讓生活變得更踏實。

路拔格連於片段內亦稱，認為特備節目是讓大家坐下來回憶當年的最佳時機，更指他們三人多年累積的感情堪比三位劇中主角。

特備節目亦包括多個令人印象深刻的角色亮相，如食死人「貝拉雷斯壯」 、「海格」演員Robbie Coltrane 、「佛地魔」演員Ralph Fiennes及「馬份」演員 Tom Felton等。而《重返霍格華茲》將於明年1月1日上映。

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責任編輯：郭麗明

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