【虛擬銀行】ZA Bank 推出針對Apple服務消費優惠 享有11%消費回贈兼獲限量禮品包

虛擬銀行ZA Bank 今日（21日）宣布推出針對 Apple 服務的消費優惠活動，為期 1 個月，用戶除享 ZA Card 11% 消費回贈，消費滿指定金額更可獲得人氣手機遊戲限量禮品包。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

由即日起至 2022 年 1 月 22 日，用戶憑 ZA Card 經 App Store 消費（包括「App 內購買」），或於 Apple Music、Apple TV+、iCloud 及其他任何 Apple 服務消費，均可享 11% 回贈。

【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任 負責社區投資共享基金營運工作 頂薪逾6.7萬元：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同時在推廣期內，用戶將 ZA Card 加入至 Apple ID 付款方式並於 Apple 服務消費任何金額 1 次，可獲贈《原神》「愉悅禮包」1 個；凡累積消費滿 HKD 100 或以上，可額外獲得「驚奇禮包」1 個。

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐