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【虛擬銀行】ZA Bank 推出針對Apple服務消費優惠 享有11%消費回贈兼獲限量禮品包

理財智慧 18:52 2021/12/21

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虛擬銀行ZA Bank 今日（21日）宣布推出針對 Apple 服務的消費優惠活動，為期 1 個月，用戶除享 ZA Card 11% 消費回贈，消費滿指定金額更可獲得人氣手機遊戲限量禮品包。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

由即日起至 2022 年 1 月 22 日，用戶憑 ZA Card 經 App Store 消費（包括「App 內購買」），或於 Apple Music、Apple TV+、iCloud 及其他任何 Apple 服務消費，均可享 11% 回贈。

【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任　負責社區投資共享基金營運工作　頂薪逾6.7萬元：【下一頁

    點擊圖片放大
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同時在推廣期內，用戶將 ZA Card 加入至 Apple ID 付款方式並於 Apple 服務消費任何金額 1 次，可獲贈《原神》「愉悅禮包」1 個；凡累積消費滿 HKD 100 或以上，可額外獲得「驚奇禮包」1 個。

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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責任編輯：潘曉豐

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