英國民眾不滿約翰遜 球場響遍辱罵聲

英國首相約翰遜近日屢受打擊，政府實施的新冠肺炎防疫措施未獲黨友支持，更被爆在首相府中聚會。英國民眾亦不滿意約翰遜的表演，周末一場英超比賽中，球迷高呼「鬧爆」約翰遜的口號。

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周末多場英超賽事因疫情而延期，當地時間上周六（18日）舉行的場事中，由列斯聯（Leeds United）主場迎戰近來狀態回復的倫敦球會阿仙奴（Arsenal）。全場球迷難得一致，一同高叫辱罵約翰遜（Boris Johnson），以此表達不滿。

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2022世界飛鏢錦標賽現場畫面

倫敦舉行的2022世界飛鏢錦標賽中，觀眾亦非常有默契，當叫起「討厭Boris的起立」（stand up if you hate Boris），近乎全場起立。

約翰遜早前推出的「Plan B」防疫收緊措施，不止引起公眾不滿，更引發保守黨內的矛盾，最終在表決時竟有多達百位黨友倒戈，反對新防疫措施。同時，約翰遜再被爆於去年5月在首相府內違反防疫規定，與多名幕僚飲酒聚會。

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責任編輯：吳漢培