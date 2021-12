英國民眾不滿約翰遜 球場響遍辱罵聲

英國首相約翰遜近日屢受打擊,政府實施的新冠肺炎防疫措施未獲黨友支持,更被爆在首相府中聚會。英國民眾亦不滿意約翰遜的表演,周末一場英超比賽中,球迷高呼「鬧爆」約翰遜的口號。

周末多場英超賽事因疫情而延期,當地時間上周六(18日)舉行的場事中,由列斯聯(Leeds United)主場迎戰近來狀態回復的倫敦球會阿仙奴(Arsenal)。全場球迷難得一致,一同高叫辱罵約翰遜(Boris Johnson),以此表達不滿。

2022世界飛鏢錦標賽現場畫面

倫敦舉行的2022世界飛鏢錦標賽中,觀眾亦非常有默契,當叫起「討厭Boris的起立」(stand up if you hate Boris),近乎全場起立。

約翰遜早前推出的「Plan B」防疫收緊措施,不止引起公眾不滿,更引發保守黨內的矛盾,最終在表決時竟有多達百位黨友倒戈,反對新防疫措施。同時,約翰遜再被爆於去年5月在首相府內違反防疫規定,與多名幕僚飲酒聚會。

責任編輯:吳漢培