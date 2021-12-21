【IG出錯】與Metaverse撞名！　澳洲藝術家IG突然遭封鎖

▲ 澳洲藝術家Thea-Mai Baumann在2012年開始，就以@metaverse開設Instagram帳戶，內容以記錄生活、工作為主。（AFP）

曾有不少Facebook及Instagram用家無故遭到系統封鎖，就連使用近10年的Instagram帳戶也難逃封鎖命運，全因用戶名稱問題。

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據《西雅圖時報》報道，澳洲藝術家Thea-Mai Baumann在2012年開始，就以@metaverse開設Instagram帳戶，內容以記錄生活、工作為主。Baumann的帳戶追蹤數一直低於1,000，但自Facebook今年宣布改名為Meta，並提出元宇宙（Metaverse）概念後，Baumann的Instagram帳戶就收到不少陌生訊息，提出收購她的帳戶。之後Baumann發現其帳戶因冒認他人而遭封鎖。

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Baumann曾嘗試向官方驗證身分及取回帳號，但一直未獲回應。至於Instagram就向《紐約時報》表示因系統出錯，誤以為Baumann冒充他人並就事件致歉。

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責任編輯：廖淑瑩