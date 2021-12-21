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【有相睇】3年前豪擲百萬裝修　現移民減價割愛　靚裝連車位996萬成交

股樓投資 18:22 2021/12/21

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移民人士想賣樓多數降價求售，有業主更使出「大招」，單位連貴價豪裝出售，買家除省下一筆裝修費用，還可即買即住。美聯物業徐艷月表示，何文田嘉景樓有業主移民割愛，沽售「百萬」靚裝單位，吸引換樓客睇樓2日即拍板，斥996萬元連車位承接。

成交單位為何文田文福道嘉景樓低層D室，實用面積606平方呎，現改為2房套連士多房間隔，企理實用，連1有蓋車位。代理指，項目已做大維修，而原業主3年前購入時曾斥資約百萬元裝修，吸引公務員換樓客睇樓2日即火速承接。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

據悉，單位原開價1,100萬元，由於業主移民決定「割愛」，降價104萬後，以996萬元連車位成交，減幅約9.5%，折合實用呎價約16,436元。代理指，成交價屬市價成交。

據了解，原業主於2018年5月斥860萬元購入，是次轉手帳面獲利136萬元，連裝修費等料平手離場。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 謝昕蕎

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