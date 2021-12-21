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【元宇宙】Elon Musk：鑑於現在不能想像的性質　元宇宙更似營銷術語

環球政經 19:19 2021/12/21

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「元宇宙」成近來熱門話題，Tesla行政總裁Elon Musk於當地時間周日（19日）在Twitter表示，目前元宇宙更像是一個營銷術語，而不是現實。

Elon Musk在Twitter轉發了一條影片，在影片中David Letterman批評比爾·蓋茨（Bill Gates）當時發展尚未成熟的互聯網概念。該影片的創作者將互聯網的早期與元宇宙進行了比較。Elon Musk表，鑑於現在幾乎不能想像的性質，未來會變成怎樣？（ Given the almost unimaginable nature of the present, what will the future be?）

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

他又指自己並不是在暗示Web3（即元宇宙）會成現實，因為其現在似乎更像是市場營銷術語，而不是現實。他只是想知道在未來10、20 或 30 年會怎樣。而2051年聽起來超前新奇的。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

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責任編輯：黃苑筠

Tesla 元宇宙 比爾蓋茨 經濟

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