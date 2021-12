【元宇宙】Elon Musk：鑑於現在不能想像的性質　元宇宙更似營銷術語

「元宇宙」成近來熱門話題,Tesla行政總裁Elon Musk於當地時間周日(19日)在Twitter表示,目前元宇宙更像是一個營銷術語,而不是現實。

Elon Musk在Twitter轉發了一條影片,在影片中David Letterman批評比爾·蓋茨(Bill Gates)當時發展尚未成熟的互聯網概念。該影片的創作者將互聯網的早期與元宇宙進行了比較。Elon Musk表,鑑於現在幾乎不能想像的性質,未來會變成怎樣?( Given the almost unimaginable nature of the present, what will the future be?)

他又指自己並不是在暗示Web3(即元宇宙)會成現實,因為其現在似乎更像是市場營銷術語,而不是現實。他只是想知道在未來10、20 或 30 年會怎樣。而2051年聽起來超前新奇的。

責任編輯:黃苑筠