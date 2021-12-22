【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價跌3%

▲ 【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元 此前雅居樂、信德將力世紀持股換馬

電動跑車概念股力世紀 （00860） 遭長和系創辦人李嘉誠及其紅顏知己周凱旋減持，聯交所周二（21日）披露，李嘉誠旗下李嘉誠基金會在上周三（15日）場外沽售3.33億股力世紀每股作價0.68元，套現2.26億元；周凱旋則轉讓1.96億股，每股作價同樣為0.68元，套現1.33億元。李嘉誠力世紀持股量由9.1%降至4.93%；周凱旋持股量由7.39%降至4.93%，持股量同為3.94億股，低於5%的必須披露水平。

力世紀現跌3.06%，報0.475元，成交224.74萬元。

力世紀大股東何敬民為澳門前特首何厚鏵之子

力世紀大股東何敬民為澳門前特首何厚鏵之子，至於主席何敬豐為何厚鏵侄子，父親何厚炤生前是澳門大豐銀行董事，力世紀在2017年轉型為電動車解決方案平台時獲李嘉誠和「紅顏知己」周凱旋以私人名義入股。

*力世紀 （00860） 前景點睇？*【按此重溫－附Time code】

今年9月李嘉誠及周凱旋等三人曾認購可換股債券

值得留意是，力世紀今年9月向李嘉誠及周凱旋等3名認購方配發可換股債券，合共認購總額為8,580萬元可換股債券，換股價為0.55元，若悉數行使可換股債券，公司須發行1.56億股新股，佔公司當時已發行股本1.95%，及經擴大後已發行股本1.92%。

雅居樂、信德同將力世紀持股換馬

力世紀股東動作多多，內房雅居樂集團 （03383） 此前宣布投資智能電動汽車開發商威馬汽車（WM Motor）的1.79億股D輪優先股，現金代價為1.4億美元，此外，雅居樂與威馬汽車訂立協議，用手上7.94億股力世紀換取威馬汽車的996.3萬股A股，雅居樂的力世紀持股量由9.95%降至0%。

今年10月信德集團 （00242） 宣布，以7000萬美元，另加1.7%或1.37億股力世紀股份，以每股0.68元為基準，轉馬為威馬股份。

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