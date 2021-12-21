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【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　此前雅居樂、信德將力世紀持股換馬

股市 18:11 2021/12/21

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【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　此前雅居樂、信德將力世紀持股換馬

電動跑車概念股力世紀 （00860） 遭長和系創辦人李嘉誠及其紅顏知己周凱旋減持，聯交所披露，李嘉誠旗下李嘉誠基金會在上周三（15日）場外沽售3.33億股力世紀每股作價0.68元，套現2.26億元；周凱旋則轉讓1.96億股，每股作價同樣為0.68元，套現1.33億元。李嘉誠力世紀持股量由9.1%降至4.93%；周凱旋持股量由7.39%降至4.93%，持股量同為3.94億股，低於5%的必須披露水平。

力世紀大股東何敬民為澳門前特首何厚鏵之子 

力世紀大股東何敬民為澳門前特首何厚鏵之子，至於主席何敬豐為何厚鏵侄子，父親何厚炤生前是澳門大豐銀行董事，力世紀在2017年轉型為電動車解決方案平台時獲李嘉誠和「紅顏知己」周凱旋以私人名義入股。

*力世紀 （00860） 前景點睇？*【按此重溫－附Time code】

今年9月李嘉誠及周凱旋等三人曾認購可換股債券

值得留意是，力世紀今年9月向李嘉誠及周凱旋等3名認購方配發可換股債券，合共認購總額為8,580萬元可換股債券，換股價為0.55元，若悉數行使可換股債券，公司須發行1.56億股新股，佔公司當時已發行股本1.95%，及經擴大後已發行股本1.92%。

雅居樂、信德同將力世紀持股換馬

力世紀股東動作多多，內房雅居樂集團 （03383） 此前宣布投資智能電動汽車開發商威馬汽車（WM Motor）的1.79億股D輪優先股，現金代價為1.4億美元，此外，雅居樂與威馬汽車訂立協議，用手上7.94億股力世紀換取威馬汽車的996.3萬股A股，雅居樂的力世紀持股量由9.95%降至0%。

今年10月信德集團 （00242） 宣布，以7000萬美元，另加1.7%或1.37億股力世紀股份，以每股0.68元為基準，轉馬為威馬股份。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

相關文章：

【異動股】五菱汽車漲2成創12年股價新高 力世紀升2成　

【李嘉誠持股】力世紀折讓19%配股集資4.9億元　午後復牌

【李嘉誠持股】力世紀英文名改為APOLLO FMG

港股 力世紀（00860） 李嘉誠 雅居樂集團（03383） 信德集團（00242）

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【內房危機】穆迪：內房違約拖中國GDP、危機不會擴至金融業　新興市場受累Omicron和通脹夾攻

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財經台今日精選（2021年12月21日）
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