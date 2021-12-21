【職場文化】不只職業婦女從彈性工作受惠　84%在職父親同喜愛彈性上班模式

▲ 諮詢公司Timewise的調查發現，美國有91%的全職母親和84%的父親較喜愛彈性工作的上班模式。（法新社圖片）

自1990年代中期以來，婦女接受教育的比例提升，使男女在職薪酬差距縮小5%，不過，有研究發現，在就業率、工作時間和時薪方面，現今的男女之間仍然存在巨大的不平等，2019年，職業女性每小時的收入仍比男性低19%，當中最大的因素為生小孩。

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財政研究所（Institute for Fiscal Studies）近日的數據顯示，當生下小孩後，男性的平均收入幾乎完全不受影響；但是，女性在勞動力市場參與率和工作時數方面卻急劇下降，她們不是錯過了晉陞機會，就是轉而從事低薪工作。

丹麥和奧地利亦有研究發現，80%以上的性別差距可以用所謂的「兒童懲罰」（Child Penalties）來解釋。專家得出結論，生小孩的政策環境結合不同因素，限制了女性和男性從事他們相對擅長的工作，從而為經濟活動有效分配資源製造障礙。

僅25%工作提供彈性上班選擇

諮詢公司Timewise的調查發現，美國有91%的全職母親和84%的父親較喜愛彈性工作的上班模式。然而，到2021年，只有25%的工作提供這個選擇。調查總結，在僱主抱怨員工短缺的時候，卻因上班模式不同，而排除眾多潛在的候選人，做法相當不合理。

彈性上班的問題同樣適用於低薪工作。實體店的生意額下降、網上購物的興起，意味著零售銷貨員的角色多被被倉庫工人取代，而倉庫中的工作要求長時間輪班。但長時間工作只會阻礙家庭生活的空間，這也成為了2021年肉類加工員、貨車司機等藍領工作勞動人口短缺的原因。

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責任編輯：李智美