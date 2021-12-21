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【內房危機】穆迪：內房違約拖中國GDP、危機不會擴至金融業　新興市場受累Omicron和通脹夾攻

宏觀解讀 18:14 2021/12/21

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【新興市場】穆迪分析師：新興市場經濟復甦將面臨挑戰 但亞洲區表現可能較優

穆迪信貸服務及研究部總經理Atsi Sheth表示，亞洲區經濟受惠需求強勁，供應限制問題亦正在改善，惟仍有些潛在風險，包括中國房地產債務違約事件可能會拖累中國經濟增長。不過，她同時認為，中國政府會有辦法推出相應政策以控制經濟增長，房地產發生的事將受控，不會蔓延整個金融行業。

＊內地房地產市場有機會好轉嗎？＊【按此速睇－附Time code】

Atsi Sheth表示，亞洲國家面臨的另一個挑戰是通貨膨脹。Omicron和通脹夾攻下，央行的政策或許可以支持經濟，但許多新興市場的通脹很大程度上是基於氣候乾旱所致的糧食短缺，或能源危機導致，不是貨幣政策可以解決的問題。

DWS調低新興市場增長預測至7.3%　料中國再降RRR，可看【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

相對以言，Atsi Sheth認為，亞洲區以外的新興市場經濟復甦方面面臨更大挑戰，不單因應新興市場疫情較發達國家嚴重，令其經濟衰退更嚴重，而且新興市場疫苗接種率滯後，變異病毒株Omicron迅速在全球蔓延，令許多新興市場的需求尚未回復到疫情前水平，全球緊縮性貨幣政策亦損害新興市場需求。

上週，聯儲局表示將結束貨幣寬鬆政策，並積極減少買債，預測明年將加息3次，以對抗通脹。此外，英國央行自疫情以來首次加息，上調主要利率，Atsi Sheth表示，這些因素導致新興市場經濟復甦將非常艱難，但不排除會有很多變化，而亞洲區的表現可能優於其他地區。

相關報道：

【內房危機】穆迪因信息不足　撤回花樣年及當代置業評級　

【內房危機】中國奧園6600萬元貸款違約　穆迪降評級至Caa2、展望負面

【內房危機】穆迪：內房流動性壓力持續　再融資風險仍高

編輯：曾樂詩

貨幣政策 評級機構 穆迪 中國 亞洲 通脹 加息 美國聯儲局 新興市場

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