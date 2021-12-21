【防疫檢測】政府僱員定期檢測安排 下周二起再度收緊

政府宣布，適用於所有政府僱員的以接種疫苗取代定期檢測安排下周二起進一步收緊，「疫苗氣泡」明年2月中在政府大樓和辦公處所推行，屆時因工作進入的政府僱員均須出示新冠疫苗接種證明。

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在收緊安排下，仍未接種第一劑新冠疫苗的政府僱員檢測要求會由每一星期檢測一次收緊為每三日一次，即本月28日起進行的核酸檢測結果有效期僅為三日，檢測樣本仍須為鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

對於持有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員，相關決策局或部門會繼續盡量讓他們在不影響運作的情況下每三日到社區檢測中心接受核酸檢測，也會繼續以發還費用方式全數資助他們的檢測費用。至於其他仍未接種第一劑疫苗的政府僱員，均須在工作時間以外自費每三日接受檢測。

此外，明年2月中起，除持有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接種疫苗，所有因工作進入政府大樓和辦公處所的政府僱員均須出示疫苗接種證明。決策局和部門會另行向經醫生證明健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員發出特別通行證，供進入處所之用。

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政府表示，針對傳染性更高的2019冠狀病毒病變異病毒株全球個案不斷上升，本港面對的威脅有增無減，因此有必要加強推動僱員盡早接種新冠疫苗，確保各決策局和部門建立堅固的保護屏障。

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記者：鄭日棱