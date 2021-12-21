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【有相睇】想區內換樓「住大啲」　將軍澳客斥856萬買疊翠軒三房套　高層光猛望靚景

股樓投資 17:52 2021/12/21

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換樓往往是為更大更好的居住環境，有人就選擇在原本居住的區內換樓，原因是對區內配套、設施更熟悉，不用重新適應環境，更見方便。美聯物業黃少明表示，將軍澳夾屋疊翠軒有同區換樓客「2房換3房」，斥資856.5萬元入市項目高層3房套。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

成交單位為疊翠軒3座高層E室，實用面積650平方呎，屬3房1套間隔，景觀開揚，加上內櫳企理，及鄰近港鐵站及商場，吸引同區客承接換樓，成交價856.5萬元，折合實用呎價約13,177元。

資料顯示，上址原業主於2010年6月以273.5萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利583萬元，升值逾2倍。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 美聯物業 將軍澳 叠翠軒
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