▲ 惠理聯同廖創興合資收購澳洲悉尼寫字樓物業25%股權 總代價約6億元

惠理集團 （00806） 旗下房地產基金VP AP Real Estate與廖創興企業 （00194） 合作，透過向一家合營公司提供貸款，以總代價6.12億元收購澳洲悉尼寫字樓物業25%股權。交易料明年3月底完成，需獲得澳洲外商投資審閱委員會批准。

惠理指，與廖創興將各自向持股50%向Clear Miles提供股東貸款，各自斥資3.06億元。澳洲物業位於悉尼肯特街309-321號，是悉尼中心商業區的已出租商用物業，地下為零售樓層，有17層寫字樓層，總面積約4.77萬平方米，截至11月底出租率約94%。截至今年6月底年度，淨租金收入為3500萬澳元（約1.95億港元）。

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惠理指，間接地投資有關物業，讓集團可持續建立房地產私募基金投資組合，亦符合集團業務策略，包括擴大管理第三方資產、增加集團以收費為本收入、部署成立第二個房地產私募基金。

廖創興表示，收購是集團加強對國際投資物業組合的良好時機，基於租金回報穩定，將為集團提供具有吸引力的投資回報連同物業的長遠升值，有利於集團物業開發及投資業務的持續增長。

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