  • 19°C
香港時間 : 20211221日 (二) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

惠理聯同廖創興合資收購澳洲悉尼寫字樓物業25%股權　總代價約6億元

股市 17:51 2021/12/21

分享：

惠理聯同廖創興合資收購澳洲悉尼寫字樓物業25%股權　總代價約6億元

惠理集團 （00806） 旗下房地產基金VP AP Real Estate與廖創興企業 （00194） 合作，透過向一家合營公司提供貸款，以總代價6.12億元收購澳洲悉尼寫字樓物業25%股權。交易料明年3月底完成，需獲得澳洲外商投資審閱委員會批准。

惠理早前委任道富亞洲CEO為總裁【下一頁】

惠理指，與廖創興將各自向持股50%向Clear Miles提供股東貸款，各自斥資3.06億元。澳洲物業位於悉尼肯特街309-321號，是悉尼中心商業區的已出租商用物業，地下為零售樓層，有17層寫字樓層，總面積約4.77萬平方米，截至11月底出租率約94%。截至今年6月底年度，淨租金收入為3500萬澳元（約1.95億港元）。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

惠理指，間接地投資有關物業，讓集團可持續建立房地產私募基金投資組合，亦符合集團業務策略，包括擴大管理第三方資產、增加集團以收費為本收入、部署成立第二個房地產私募基金。

廖創興表示，收購是集團加強對國際投資物業組合的良好時機，基於租金回報穩定，將為集團提供具有吸引力的投資回報連同物業的長遠升值，有利於集團物業開發及投資業務的持續增長。

相關文章：【恒大3333】惠理：市場情緒較7月大幅改善　惟仍需時數月恢復

相關文章：【長實賣產】外電傳長實向韓國國民年金等售英國Broadgate 5　長實：有offer並不表示會出售

港股 房地產基金 收購 惠理集團（00806） 廖創興企業（00194） 澳洲 悉尼 澳元 廖創興

上一篇文章

財經台今日精選（2021年12月21日）

下一篇文章

【內房危機】新力控股遭恒指公司剔出恒生綜合指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】阿里美股低港2%　夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港2%　夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽
【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽
【美股期貨】拜登稱不會封城　道指期貨升逾200點（不斷更新）
【美股期貨】拜登稱不會封城　道指期貨升逾200點（不斷更新）
【新世界柏傲莊】屋宇署：柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固　新世界：不影響第1期取入伙紙（第二版）
【新世界柏傲莊】屋宇署：柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固　新世界：不影響第1期取入伙紙（第二版）
港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？
港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款