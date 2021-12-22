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【內房危機】新力控股預告未能償還下月到期2.5億美元債券　此前遭恒指公司剔出恒生綜合指數

股市 17:23 2021/12/22

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【內房危機】新力控股遭恒指公司剔出恒生綜合指數

內房股新力控股 （02103） 壞消息不斷，繼安永辭任核數師、新力被剔出恒生綜合指數後，新力控股周三（22日）預告或無力償還2022年1月到期的2.5億美元債券，並將造成2022年6月債券交叉違約。新力將繼續停牌。

造成2022年1月債券違約及6月債券交叉違約

新力控股指，經審慎考慮流動資金，新力目前預計其未有充足的財務資源在到期日期償付2022年1月債券的本金及最後一期利息，目前認為將有可能造成2022年1月債券違約，該債券批為8.5厘優先無抵押票據，此外，由於預計未能於到期日期償付款項及發生2022年6月債券交叉違約，倘持有人選擇根據公募債券的條款及條件加速清償，則所有公募債券亦可能立即到期及應付。

新力提到，2022年1月債券將於到期日期會在聯交所除牌，其後債券持有人如需有關2022年1月債券的進一步資料，可聯絡公司。

內房新力控股被剔出恒生綜合指數

恒生指數公司周二（21日）宣布，由於新力控股持續停牌，其成分股將於12月29日收市後，從恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中國內地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數等剔除，有關變動將於下周四（30日）生效。

新力控股：已逾期境內貸款近64億人幣　安永辭任核數師【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

江西省內房股新力控股自今年9月20日起停牌，並承認公司出現流動資金問題，公司在上周三（15日）接獲聯交所的復牌指引，倘公司未能於2023年3月19日前就導致其停牌的事項採取補救措施，將被取消上市地位。該公司9月20日股價一度急瀉逾9成，其後中途停牌，至今仍未復牌。

新力控股日前發公告指，經初步評估，債權人或可能會對對已逾期、本金總額63.94億元人民幣的境內貸款採取行動，新力控股將繼續監控債權人會採取行動的境內貸款本金總額的任何變動。新力控股稱會繼續停牌。

更多【內房危機】消息    

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港股 新力控股（02103） 港股通 停牌 恒生港股通指數 恒生綜合指數

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