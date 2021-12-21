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【騰訊700】 騰訊和日本資生堂 達成3年全球戰略合作夥伴關係

股樓投資 19:02 2021/12/21

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內地科網巨頭騰訊(00700) 再度投資日企業務。外電報道，日本跨國化妝品及日用品公司資生堂（Shiseido）通過其中國子公司，與騰訊達成為期三年的全球戰略合作伙伴關係。資生堂將與騰訊合作，建立一個D2C模式，並加強其社交電商業務，為在全球的中國客戶提供服務。騰訊周二收報440.8元，上升2.5%。

【2022年部署】晉裕予恒指明年目標27000點 推薦20隻港股及美股  詳情請看【下一頁

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過去一年，騰訊亦曾參與和日本企業相關的大型投資。今年3月，騰訊聯同日本郵政及美國連鎖超市營運商沃爾瑪(美：WMT)，入股日本最大電商企業樂天集團(Rakuten)。騰訊期望透過投資樂天，尋求電商及數字娛樂合作。今年10月，騰訊亦斥20億元入股日本大型動畫及漫晝發行商之一的角川集團，成為對方的第三大股東。

永利澳門證實終止與中介人合作 貴賓廳將改中場用途  詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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