【騰訊700】 騰訊和日本資生堂 達成3年全球戰略合作夥伴關係

內地科網巨頭騰訊(00700) 再度投資日企業務。外電報道，日本跨國化妝品及日用品公司資生堂（Shiseido）通過其中國子公司，與騰訊達成為期三年的全球戰略合作伙伴關係。資生堂將與騰訊合作，建立一個D2C模式，並加強其社交電商業務，為在全球的中國客戶提供服務。騰訊周二收報440.8元，上升2.5%。

【2022年部署】晉裕予恒指明年目標27000點 推薦20隻港股及美股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

過去一年，騰訊亦曾參與和日本企業相關的大型投資。今年3月，騰訊聯同日本郵政及美國連鎖超市營運商沃爾瑪(美：WMT)，入股日本最大電商企業樂天集團(Rakuten)。騰訊期望透過投資樂天，尋求電商及數字娛樂合作。今年10月，騰訊亦斥20億元入股日本大型動畫及漫晝發行商之一的角川集團，成為對方的第三大股東。

永利澳門證實終止與中介人合作 貴賓廳將改中場用途 詳情請看【下一頁】

同場加映 【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機