【新股IPO】意大利超級遊艇製造商Ferretti傳考慮來港上市 集資約7.8億元

引述外電報道，法拉利家族部分持股的意大利豪華遊艇製造商Ferretti SpA，正在考慮來港上市，集資約1億美元，預計2022年上市；公司目前正尋求完成一輪融資。

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Ferretti早於2019年曾試圖在米蘭上市，惟因市場狀況不佳而放棄。該公司最初的目標是大約12億美元市值，其後下調指導價格區間，最後徹底放棄計劃。

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Ferretti於2012年1月因財困而將75%股權出售給山東重工濰柴集團，整體估值為3.5億歐元。隨後2016年成功扭虧為盈，盈利逐年遞增。截止2019年10月，山東重工濰柴集團持股量為87%。

Ferretti目前在意大利經營6家造船廠，向70多個國家的客戶銷售遊艇，品牌包括Ferretti Yachts、Itama、Wally和Riva。

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記者：張以正