白宮有新成員進駐 拜登與新愛犬拋波打招呼

美國白宮最近迎來一名新成員,美國總統拜登周一(20日)在Twitter發表影片,介紹他的新伙伴–3個月大的德國牧羊犬「Commander」。據悉,拜登將於下個月還會多養一隻貓,屆時白宮內將有2犬1貓陪伴他及第一夫人,十分熱鬧。

拜登(Joe Biden)周一在Twitter發表影片,介紹他的新愛犬、現時3個月大的德國牧羊犬Commander。影片中,Commander跑向拜登,拜登亦向愛犬問好:

「嘿,伙伴,你好嗎?」

(Hey,pal. How you doing?How are you?)