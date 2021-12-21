白宮有新成員進駐 拜登與新愛犬拋波打招呼

美國白宮最近迎來一名新成員，美國總統拜登周一（20日）在Twitter發表影片，介紹他的新伙伴–3個月大的德國牧羊犬「Commander」。據悉，拜登將於下個月還會多養一隻貓，屆時白宮內將有2犬1貓陪伴他及第一夫人，十分熱鬧。

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拜登（Joe Biden）周一在Twitter發表影片，介紹他的新愛犬、現時3個月大的德國牧羊犬Commander。影片中，Commander跑向拜登，拜登亦向愛犬問好：

「嘿，伙伴，你好嗎？」 （Hey，pal. How you doing？How are you？）

影片亦拍攝拜登與Commander玩接球，以及教導愛犬基本動作等。Commander於周一才正式入住白宮，是拜登弟弟及其妻子贈送的生日禮物，白宮下月更會多養一隻貓，屆時他們才正式慶祝新寵物進駐。

拜登新愛犬影片

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拜登的愛犬Champ於半年前在安詳離世，當時拜登透過白宮發表聲明，悼念陪伴他13年的Champ，形容愛犬是永恆、珍貴的伴侶。至於另一愛犬，3歲的Maior於早前曾咬傷特勒局特工，當時被短暫送往拜登位於特拉華州的家，現時已重返白宮居住。

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責任編輯：郭麗明