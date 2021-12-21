【異動股】 信義玻璃盈喜 料全年多賺70%至85% 為今日表現最好藍籌

信義玻璃（00868）發盈喜，料全年純利增最多85%，帶動股價曾升8.5%，高見18.64元，收報18.6元，升8.3%，為表現最好藍籌，成交額3億元。

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信義玻璃預計，截至12月止財政年度純利介乎109至119億元，按年增長70%至85%，去年同期純利為64億元。公司指，盈利上升主要由於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，期內浮法玻璃業務的平均銷售價格及銷售量，都按年大幅提升；加上聯營公司信義光能（00968）貢獻盈利增加。

董事會預期，公司將於明年2月底或3月初公布全年業績。

大行予信義玻璃投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧