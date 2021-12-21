【新股IPO】富衛集團撤回美國上市申請 考慮其他替代方案

根據美國證交會（SEC）文件顯示，李澤楷旗下保險公司富衛集團(FWD)決定不繼續在紐約上市，並稱正考慮其他選擇。此前有報道指，富衛有意明年初來港上市。

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富衛本月從包括Athene Holding、加拿大養老金計劃投資委員會、泰國匯商銀行及瑞士再保險等投資者私募籌集14億美元，據悉這次融資對富衛的估值約為90億美元，而在美國上市的估值為130億美元。

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富衛集團早前宣布申請在美國上市，不過其後傳出美國監管機構對中國政府愈來愈多的監管感到日益不安，令富衛美國IPO進度受阻。SEC據報質疑富衛集團與中國內地有密切關連，視之為從事中國內地生意，多於視為香港公司。

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記者：張以正