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【iBond指標】11月CPI按年升幅輕微擴大至1.8%、水電煤增31%　政府：基本通脹短期應大致受控

宏觀解讀 17:37 2021/12/21

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【iBond指標】11月CPI按年升幅輕微擴大至1.8%　政府：基本通脹短期應大致受控

最新消費物價指數未超越iBond保底息2%水平，政府統計處公布11月消費物價指數（CPI），按年升1.8%，較10月份的1.7%高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，11月的基本通脹率為1.2%，亦較10月份的1.1%稍高，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大，以及資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至11月止的三個月，平均每月升幅為0.2%，與截至10月止的三個月相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅均為0.1%。

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電力、燃氣及水按年大升31.1%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格期內錄得按年升幅的類別包括電力、燃氣及水（升31.1%）、衣履（升6.7%）、交通（升5.3%）。

＊2022年選股攻略　鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署＊

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由十月份的1.1%微升至十一月份的1.2%。雖然能源相關項目價格的按年升幅進一步擴大，以及個別主要消費物價指數組成項目，如衣履和交通，價格升幅較為明顯，但許多其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，鑑於進口價格顯著上升和經濟持續復蘇，通脹壓力料將進一步增加，但由於本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。政府會繼續密切留意情況。

相關文章﹕

【iBond2021】本港10月CPI 回升至1.7%　iBond保底息繼續跑贏通脹率

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