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【英國王室】凱特聖誕送過咩禮物 搞到哈里好尷尬

環球社會熱點 08:05 2021/12/22

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英國王室成員通常在聖誕節期間相聚一堂，享受美食之餘亦互相交換禮物。英國媒體報道，英國威廉王子太太凱特多年前曾送1套惡搞玩具，予當時仍是單身的哈里王子，讓哈里「自行培養女友」。據報，哈里王子拆禮物時，英女王亦在場見證。

英女王取消聖誕前午餐 喪夫後首次獨自過節 【下一頁】

哈里（Prince Harry）在遇到現任太太梅根（Meghan Markle）前，曾經歷過多段且高調的戀情。英國媒體《鏡報》報道，凱特（Kate Middleton）可能受此啟發，多年前曾送單身的哈里1個名為「培養自己的女友」（grow-your-own-girlfriend）惡搞玩具。該玩具形狀是一個美女模型，上面標示指若浸泡在水中可膨脹至原本的6倍大。

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根據英國王室傳統，王室成員會聚集在一起拆禮物，即當時英女王亦在場，見證哈里拆出惡搞玩具的時刻。

威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地 【下一頁】

有別於一般英國民眾在聖誕節當日早上拆禮物，王室成員通常在平安夜當日便拆禮物。據報拆禮物環節一般會在桑德靈厄姆宮（Sandringham）白色畫室內，當日下午約6時左右進行，而王室成員則會事先潛入房間放低禮物，期間需避免被其他人發現。

英女王前王室御用廚師Darren McGrady 表示，英國王室成員有德國血統，習慣亦源自德國，平安夜當日吃完下午茶後拆禮物便是德國傳統。

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據報往年拆禮物環節由已故菲臘親王（Prince Philip）主持，今年是英女王喪夫後首次過聖誕節，更因疫情考慮取消家庭聖誕前家庭午餐聚會，相信英國王室今年的聖誕將變得與過往十分不同。

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責任編輯：李俊儀

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