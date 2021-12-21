【Google】Google Maps測試新功能　方便用家查看位置資訊

▲ 「Dock to bottom」功能主要方便用家安排行程，可以將不同地點串連一起，然後考慮路線及時間規劃。（AFP）

Google Maps正測試新功能，方便使用者在網頁中查看位置資訊。據《XDA 開發者論壇》報道，該功能會提供按鈕讓位置資訊在網頁底部排列，方便用家檢查資訊及安排行程。

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報道指，參與測試的用戶可以在Google Maps網頁版發現，在搜尋特定地標、餐廳增添一個藍色的「Dock to bottom」按鈕。

「Dock to bottom」功能主要方便用家安排行程，可以將不同地點串連一起，然後考慮路線及時間規劃。比起現時提供的「清單」紀錄方式，「Dock to bottom」在切換上更快捷，而「清單」更適合整理過後的資訊。

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用家可將地點資訊卡加入地圖下方欄位，可不斷添加地點，並透過點擊以切換顯示。

不過目前該功能僅開放予部分用戶，並只限於電腦版本，而Google仍未公布新功能正式推出的時間。

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責任編輯：廖淑瑩