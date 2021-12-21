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【消費物價】本港11月份消費物價指數升1.8%　料通脹壓力將進一步增加

理財智慧 17:33 2021/12/21

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政府統計處今日（21日）公布，11月消費物價指數按年上升1.8%，較10月份的相應升幅（1.7%）稍高；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在11月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，亦較10月的1.1%稍高，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大，以及資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在11月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升31.1%）、衣履（上升6.7%）、交通（上升5.3%）、外出用膳及外賣（上升2.5%）、基本食品（上升1.9%）、耐用物品（上升1.8%）和雜項服務（上升1.1%）。而錄得跌幅的類別為雜項物品（下跌1.0%）、煙酒（下跌0.6%）和住屋（下跌0.6%）。

【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任 負責社區投資共享基金營運工作 頂薪逾6.7萬元 【見下頁

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政府發言人表示，11月的基本消費物價通脹率微升至1.2%。雖然能源相關項目價格的按年升幅進一步擴大，以及個別主要消費物價指數組成項目，如衣履和交通的價格升幅較為明顯，但許多其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，鑑於進口價格顯著上升和經濟持續復蘇，通脹壓力料將進一步增加，但由於本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 陳楚琨

紓困措施 電力 經濟 綜合消費物價指數 政府統計處 香港 通脹

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