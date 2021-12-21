【古董藝術】價值百萬人民幣古董被盜 竊賊竟以2800元賤賣

內地遼寧瀋陽市近日出現了一單有趣的新聞，一名男子被盜走價值百萬元的人民的古董，經調查後發現竊賊以2800元的價錢將該批古董賤賣。

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案件發生於上月的5日，當地派出所接獲民眾報警，稱他把私家車停泊在某公共停車場後車內物品被盜，當中包括了明代年間的茶具、清代年間的和田玉擺件以及91件和田玉掛件等，全都價值不菲。

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警方通過查看案發現場周邊閉路電視後，發現劉男前一天凌晨4時曾經過停車場，將該車車門打開。經過排查走訪，至本月14日成功拘捕劉男。

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而案件後續調查發現劉男竟以2,800元的價格賣給張姓友人，而買家張姓友人買下涉案古董後，便一直擺放在家中，對該批古董的來路並不清潔，更不知道其本身價值，而2,800元的賤價亦被不少網人笑稱竊賊劉男見識淺薄，入寶山空手而回。

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記者：鄭日棱