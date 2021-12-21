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【虛擬銀行】ZA Card消費Apple服務送11%回贈　涵蓋Apple Music及iCloud

Hot Talk 17:16 2021/12/21

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虛擬銀行ZA Bank推出針對Apple服務的消費優惠。

虛擬銀行ZA Bank推出針對Apple服務的消費優惠。明年1月22日或之前，憑ZA Card經App Store消費（包括「App內購買」），或於Apple Music、Apple TV+、iCloud及其他任何 Apple 服務消費，均可享11%回贈。

回贈會以ZA Coin形式發放，每1元合資格簽賬，可賺取11個ZA Coin，相等於0.11元。用戶須將ZA Bank賬戶連結至ZA Coin賬戶，才可參與有關回贈計劃。每位用戶每月在所有指定商戶，可賺取的ZA Coin上限為15000個，即回贈上限相等於150元。

用戶將ZA Card加入至Apple ID付款方式，並於 Apple 服務消費任何金額1次，可獲贈手機遊戲《原神》「愉悅禮包」1 個；累積消費滿100元或以上，可額外獲得「驚奇禮包」1個。

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