【帶貨網紅】內地「直播一姐」逃稅逾6億元　東窗事發被罰13億元人民幣

杭州市稅務局稽查局繼上月公布，「帶貨」直播網紅朱宸慧（雪梨）、林珊珊涉逃稅，被處1倍罰款共計近億元人民幣，再有直播主被罰。中國國家稅務總局浙江省稅務局昨日（21日）公布，「直播一姐」黃薇（薇婭）在2019至2020年間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對其追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

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杭州市稅務局稽查局就該事件表示，經稅收大數據分析評估發現，薇婭存在涉嫌重大逃稅問題，且經稅務機關多次提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其進行立案，並開展了全面深入的稅務檢查。

薇婭隨後發文致歉稱，「稅務部門發布加強直播行業從業人員稅收管理通知以來，針對稅務問題進行自查，同時積極配合稅務機關調查。在自查和調查過程中，發現自己確實在稅務上有違反稅收法律法規的行為，對此深感愧疚，在此向公眾道歉。」現時其微博、抖音、淘寶直播帳號已被封。

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上月兩名網絡主播朱宸慧、林珊珊涉嫌偷逃稅款，杭州市稅務局對二者追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計9,322.56萬元，其中，朱宸慧被罰6,555.31萬元，林珊珊被罰2,767.25萬元。

據《中國新聞周刊》報道指出，「口紅一哥」李佳琦和薇婭今年「雙11」第一天預售的業績，分別達到106.53億元人民幣和82.52億元人民幣，業內人士分析，一場銷售額超100億元人民幣的直播，即便只拿最低兩成分成，頭部主播的佣金收入也超20億元人民幣。

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