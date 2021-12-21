  • 19°C
香港時間 : 20211221日 (二) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶貨網紅】內地「直播一姐」逃稅逾6億元　東窗事發被罰13億元人民幣

環球政經 18:15 2021/12/21

分享：

杭州市稅務局稽查局繼上月公布，「帶貨」直播網紅朱宸慧（雪梨）、林珊珊涉逃稅，被處1倍罰款共計近億元人民幣，再有直播主被罰。中國國家稅務總局浙江省稅務局昨日（21日）公布，「直播一姐」黃薇（薇婭）在2019至2020年間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對其追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

杭州市稅務局稽查局就該事件表示，經稅收大數據分析評估發現，薇婭存在涉嫌重大逃稅問題，且經稅務機關多次提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其進行立案，並開展了全面深入的稅務檢查。

薇婭隨後發文致歉稱，「稅務部門發布加強直播行業從業人員稅收管理通知以來，針對稅務問題進行自查，同時積極配合稅務機關調查。在自查和調查過程中，發現自己確實在稅務上有違反稅收法律法規的行為，對此深感愧疚，在此向公眾道歉。」現時其微博、抖音、淘寶直播帳號已被封。

【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任 負責社區投資共享基金營運工作 頂薪逾6.7萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
    +16
    +15

上月兩名網絡主播朱宸慧、林珊珊涉嫌偷逃稅款，杭州市稅務局對二者追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計9,322.56萬元，其中，朱宸慧被罰6,555.31萬元，林珊珊被罰2,767.25萬元。

據《中國新聞周刊》報道指出，「口紅一哥」李佳琦和薇婭今年「雙11」第一天預售的業績，分別達到106.53億元人民幣和82.52億元人民幣，業內人士分析，一場銷售額超100億元人民幣的直播，即便只拿最低兩成分成，頭部主播的佣金收入也超20億元人民幣。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

淘寶 中國 微博 人民幣 國家稅務總局 大數據 杭州 浙江省 銷售 網紅

上一篇文章

【有相睇】3年前豪擲百萬裝修　現移民減價割愛　靚裝連車位996萬成交

下一篇文章

【職場熱話】 18K 細公司舒服工 VS 20K 大公司辛苦工 港男欲轉工感猶豫 5天工作成抉擇關鍵？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【職場熱話】公司容許「冬至」早放2小時 另有額外要求 打工仔慨嘆：新老闆不近人情
【職場熱話】公司容許「冬至」早放2小時 另有額外要求 打工仔慨嘆：新老闆不近人情
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款