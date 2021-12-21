【MPF】冠軍MPF基金今年升25% 重倉客勁賺逾6萬元

▲ 晨星的最新統計，今年重注美國股票的MPF基金，最多狂升25%。

冬至福至常滿！押注美國股票強積金（MPF）的打工仔，今年逆市大豐收，因晨星的最新統計，截至12月16日為止，強積金表現最好是友邦 （01299） 旗下優選計劃北美股票基金，以及滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 的美國股票基金，年初至今勁升24.6%，如以去年底人均帳戶資產逾25.5萬元計，若重倉客一注獨買以上3隻冠軍產品，今年勁賺逾6萬元。

而跑贏MPF平均回報1.68%的其他基金，還有宏利 （00945） 旗下歐洲股票MPF，期內亦急升24%。

至於MPF整體回報也為打工仔報佳音，晨星指今年MPF平均錄得1.68%升幅，人均供款賺約4200元。各類資產中，最多成員捧場的中港股票基金，今年皆為大輸家，港股MPF基金急挫近14%、中國及大中華股票基金也插水逾12%。反觀3大贏家中，排榜首的美國股票基金上揚24%、環球股票基金也漲升15%、歐洲股票基金則反彈12%。

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展望明年，專家以通脹及加息周期為來年的主調，故料股票表現將遠勝債券，一如今年。

花旗銀行強調，因沒有MPF牌照，不能評論強積金相關資產，但業界指其專家的投資看法，甚具參考價值。

花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，整體看好2022年美國股市前景，縱使潛在升幅或少於過去一年，仍預期明年標普500指數有力挑戰4900點。目前疫情或拖累復甦步伐，惟環球經濟再陷入衰退的機會不大，預料明年仍增長逾4%，高於過去三十年平均增長水平，投資者需繼續關注聯儲局對通脹反應，對市場方向仍很重要。

陳正犖又預計，美股透過回購和派息以提高股東回報的討論，或是明年市場重點，基本預測美股明年股息增長10至15%，根據近年趨勢，總回購或超過7000億美元。

問及對中港後市前景，陳正犖認為，港股及內地股市今年表現落後於其他主要市場，暫時對明年看法中性，內地經濟放緩壓力持續，不過，中央同時加大促進增長力度，例如剛調低一年期貸款市場報價利率（LPR），明年中共二十大之前，增長和穩定可能重新成為關鍵政策重點。

陳正犖剖析，中央的貨幣政策寬鬆將擴大，明年上半年有機會再調低存款準備金率50個基點，並減息25個基點，廣義貨幣供應M2增速可能加快至8.8%。新增貸款或增加至22萬億元人民幣，社會融資規模按年增長幅度或提高0.2個百分點至10.4%。隨着經濟逐步趨穩，對中資股或有支持。

談及整體資產配置方面，陳正犖補充，由於環球股票股息率仍高於債息，加上企業盈利於未來兩年仍有望保持高單位數增長，即使主流央行加息，計及通脹後，實際利率或仍處於負數，所以繼續偏好股票，高於債券。

另方面，晨星指，單以12月上半個月來看，MPF本月份的平均回報升0.72%，單月人均暫賺約1800元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪