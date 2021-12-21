【大行點睇】中金指內房股正築底　建議關注部分優質龍頭公司

中金發表報告，指內地房地產板塊基本面正逐步見底，儘管未來一段時間內不排除仍有部分企業出現流動性問題，但行業整體信心和預期已在修復進程中。該行看好8大內房股，物管板塊則看好保利物業(06049) 、旭輝永升服務(01995) 、中海物業(02669) 及碧桂園服務(06098)。

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中金認為，當前政策端方向明確、路徑可期，基本面後續重點關注政策執行節奏及力度，建議投資者擇機佈局優質頭部公司。

中金看好的8大內房股：

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