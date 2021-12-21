【電動車】中信証券睇好內地電動車海外銷量可持續提升　推薦8大汽車股

中信証券發表研報指，汽車電動化將驅動系統從傳統「發動機+變速箱」轉化為「電池+電機+電控」，供應鏈從封閉轉向開放，內地電動化供應鏈已憑藉成本優勢實現出海。未來智能化成為行業競爭勝負手，中資電動車企有望憑藉先發優勢，擴大海外市場優勢。

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該行看好持續推進電動化，加速拓展海外市場的自主車企，重點推薦比亞迪股份(01211)、長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)、廣汽集團(02238)、上汽集團(滬：600104)、蔚來(美：NIO)、小鵬汽車(09868)。

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